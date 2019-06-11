Окупанти затримали на адмінкордоні активістку "Кримської солідарності"

"На адмінкордоні з Кримом затримали Гульсум Алієву, обвинувачену за статтею 20.3.1 КпАП в поширенні екстремістських матеріалів за репост фейкової цитати філософа Івана Ільїна", - повідомив журналіст.

За його даними, Алієва доставлено до відділу поліції в Армянську, де він разом з адвокатом Олексієм Ладіним очікує приїзду співробітників ФСБ.

У поліції стверджують, що затримана перебуває в розшуку з ініціативи ФСБ.

Гульсум Алієва - одна з активісток "Кримської солідарності". Її батько Муслім Алієв - один з шести фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Він був арештований у лютому 2016 року після обшуку в його будинку в селі Верхня Кутузівка (Ялта). Алієва приєдналася до ініціативи «Кримська солідарність» після арешту батька. Повторний обшук в їхньому будинку був у липні 2018 року, під час якого співробітники ФСБ шукали телефон Гульсум Алієвої у рамках так званої дослідчої перевірки за 282 статтею КК Росії (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).

Фото: Антон Наумлюк