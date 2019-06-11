Ще одному затриманому кримському татарину "присудили" арешт до 5 серпня

В окупованому Криму ще одному затриманому напередодні кримському татарину "суд" обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 серпня.

Про це у Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Руслану Нагаєву обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 серпня", - йдеться в повідомленні.

За даними громадської організації, в будинку суду були родичі Руслана Нагаєва й адвокат Іслям Веліляєв.

Як повідомляв Укрінформ, після обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримано вісім осіб. Чотирьох з них: Різу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова й Айдера Джеппарова за обвинуваченням у тероризмі (ст.205.5 Кримінального кодексу РФ) взяли під арешт строком на 1 місяць і 26 днів - до 5 серпня. Сьогодні проходять "суди" з обрання запобіжного заходу стосовно ще чотирьох затриманих - Руслана Нагаєва, Руслана Месутова, Ленура Халілова й Ельдара Кантемірова.