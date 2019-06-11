У Криму продовжать "судити" затриманих напередодні "терористів"

У вівторок в окупованому Криму відбудуться "суди" щодо обрання запобіжного заходу у відношенні ще чотирьох затриманих напередодні кримських татар.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"На сьогодні, на 11.00 заплановано засідання суду щодо обрання запобіжного заходу у відношенні Руслана Нагаєва, якого було затримано вчора після обшуку в його будинку. Далі заплановані суди щодо ще трьох затриманих: Месутову Руслану - 11.30, Халілову Ленуру - о 15.00, Кантемирову Ельдару - о 16.00", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, після обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримано вісім осіб. Чотирьох з них: Ризу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова і Айдера Джеппарова за звинуваченням у тероризмі (ст. 205.5 КК РФ) взяли під арешт строком на 1 місяць і 26 днів - до 5 серпня.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням сприяти забезпеченню прав затриманих у понеділок кримських татар і надати інформацію про місце їхнього утримання.