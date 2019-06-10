Ще трьох затриманих сьогодні кримських татар арештували до 5 серпня

Підконтрольний Росії Київський “райсуд” Сімферополя взяв під арешт до 5 серпня ще трьох затриманих 10 червня кримських татар: Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова і Айдера Джеппарова.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

ФСБ Росії обвинувачує 58-річного Енвера Омерова в “організації діяльності терористичної організації” (ч. 1 ст. 205.5 КК Росії), Сулейманова і Джеппарова - в “участі в діяльності терористичної організації” (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії). Засідання проходили в закритому режимі.

Запобіжні заходи ще чотирьом затриманим 10 червня кримським татарам - Ленуру Халілову, Руслану Месутову, Ельдару Кантімірову і Руслану Нагаєву - обиратимуть 11 червня, теж у Київському “райсуді” Сімферополя.

Раніше 10 червня той самий “суд” обрав кримському татарину Різе Омерову запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО строком на 1 місяць і 26 днів - до 5 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, після ранкових обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримано вісім осіб.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяні Москалькової з проханням сприяти забезпеченню прав затриманих у понеділок кримських татар і надати інформацію про місце їх утримання.

Фото: Крымская солидарность, Facebook