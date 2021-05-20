В українській армії за добу - 20 випадків коронавірусу

Станом на ранок 19 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 294 особи. Нових випадків за добу – 20.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 20 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 294 особи. За минулу добу зареєстровано 20 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 4 особи, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебувають 88 осіб.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 24 684 особи, летальних випадків 91.

У пресслужбі також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 52 468 осіб отримали першу дозу вакцини, за минулу добу проти COVID-19 щеплено 249 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 19 травня, зафіксували 5 165 нових випадків COVID-19. Померли 203 особи.

Фото: ДПСУ