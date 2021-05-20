В Україні - 5 165 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 19 травня, зафіксували 5 165 нових випадків COVID-19. Померли 203 особи.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Коронавірус_інфо в Телеграмі.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 170 398 осіб, летальних випадків – 48 899.

Нові випадки зараження коронавірусом зафіксовані, зокрема, у 324 дітей та 109 медпрацівників.

Зазначається, що за минулу добу госпіталізовано 1 884 особи, а з лікарень виписано – 2 821. Протягом 19 травня одужало 16 748 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.