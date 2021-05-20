У «помаранчевій» карантинній зоні залишається одна область

Станом на 20 травня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), в Україні лише Донецька область перебуває на помаранчевому рівні епіднебезпеки, решта регіонів - у жовтій зоні.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Наразі в Україні до помаранчевої зони епідемічної небезпеки віднесено Донецьку область. Відсоток від епідемічного порогу в області складає 101,5%. Рівень госпіталізацій на 19 травня складає 39,8 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем для лікування хворих на COVID-19 - 41,7% при граничному показнику 65%.

Решта регіонів та м. Київ знаходяться на жовтому рівні епідемічної небезпеки.

За інформацією МОЗ, також у жодному регіоні не перевищено показник рівня госпіталізацій та завантаженості ліжок з киснем.

У Києві, станом на 19 травня, рівень госпіталізацій становить 25 при показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем - 24,4%.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

Зелений рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо: 1) захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів менше 50% епідемічного порогу; 2) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше ніж 5%.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Помаранчевий - попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більш як 65%; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – менше ніж 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – більш як 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – понад 20%; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом – понад 50%.

Червоний рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників.

Червоний рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин. Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення. Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.