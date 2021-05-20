Україна в ОБСЄ: Минулого тижня ЗСУ втратили бійця, ще одного поранено

Протягом минулого тижня збройні формування РФ на тимчасово окупованій території сходу України здійснили 84 порушення перемир’я, у результаті чого один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила місія України при ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва у середу, 19 травня.

"Протягом минулого тижня 10-16 травня збройні формування Російської Федерації продовжували ставити під загрозу збереження режиму припинення вогню, який був досягнутий у липні 2020 року, шляхом постійних військових провокацій проти Збройних Сил України. Було зафіксовано 84 порушень режиму припинення вогню, у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а саме 82-та 120-мм мінометів, 122-мм артилерійських систем та протитанкових гармат поблизу 13 населених пунктів", - заявили в українській місії.

Крім того, окупанти активно використовували гранатомети, стрілецьку зброю та важкі кулемети, бойові машини піхоти.

"У результаті цих актів збройної агресії з боку Росії український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Під час одного обстрілу було пошкоджено транспортний засіб української групи з розмінування", - повідомили українські дипломати.

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У ході засідання українська місія також продемонструвала карти-схеми випадків грубого порушення перемир’я.

Зокрема, було поінформовано про те, що 14 травня житловий масив селища Гранітне у Донецькій області був обстріляний збройними формуваннями РФ із застосуванням станкового протитанкового комплексу "СПГ-9". Вибухи та осколки боєприпасів були зафіксовані на подвір’ї житлового будинку.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу українська місія також поінформувала про те, що збройні формування РФ 16 травня здійснили обстріл населеного пункту Катеринівка на Луганщині з використанням реактивного вогнемета РПО-A "Шмель" російського виробництва.

Також держави-учасниці було поінформовано про застосування російськими окупаційними силами засліплюючих лазерів біля Станиці Луганської.