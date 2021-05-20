ОБСЄ за добу нарахувала 233 порушення «тиші» на сході України

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом вівторка, 18 травня, 196 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 37 - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті №114/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 19 травня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 196 порушень режиму припинення вогню, зокрема 67 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень, зокрема більшість вибухів, сталася західніше н. п. Горлівка", - йдеться у звіті.

Спостерігачі нагадують, що протягом попереднього звітного періоду на Донеччині було зафіксовано 52 такі порушення.

"У Луганській області Місія зафіксувала 37 порушень режиму припинення вогню, зокрема 8 вибухів невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Усі ці порушення сталися північніше н. п. Дачне (непідконтрольний урядові, 47 км на захід від Луганська); а також південно-східніше Попасної (підконтрольна урядові, 69 км на захід від Луганська), зокрема деякі поблизу ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська).

Протягом попереднього звітного періоду на Луганщині було зафіксовано 50 порушень "тиші".

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Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в Донецькій і Луганській областях щонайменше 28 771 порушення.