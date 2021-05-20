ОБСЄ за добу нарахувала 233 порушення «тиші» на сході України
Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті №114/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 19 травня.
"У Донецькій області СММ зафіксувала 196 порушень режиму припинення вогню, зокрема 67 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень, зокрема більшість вибухів, сталася західніше н. п. Горлівка", - йдеться у звіті.
Спостерігачі нагадують, що протягом попереднього звітного періоду на Донеччині було зафіксовано 52 такі порушення.
"У Луганській області Місія зафіксувала 37 порушень режиму припинення вогню, зокрема 8 вибухів невизначеного походження", - повідомили в СММ.
Усі ці порушення сталися північніше н. п. Дачне (непідконтрольний урядові, 47 км на захід від Луганська); а також південно-східніше Попасної (підконтрольна урядові, 69 км на захід від Луганська), зокрема деякі поблизу ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська).
Протягом попереднього звітного періоду на Луганщині було зафіксовано 50 порушень "тиші".
Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в Донецькій і Луганській областях щонайменше 28 771 порушення.