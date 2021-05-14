В українській армії за добу - 19 випадків коронавірусу

Станом на ранок 14 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 480 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано 19 нових випадків. З них четверо осіб госпіталізовані.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 116 осіб.

Всього за час пандемії одужали 24 415 осіб, померли 88.

Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 51 295 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 281 військовий медик. Повторно провакцинована 281 особа.

За минулу добу щеплено 769 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби в Україні лабораторно зафіксовано 7 562 випадків зараження коронавірусом.