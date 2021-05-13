Україна посилює кордон із Білоруссю перед її військовими навчаннями з РФ «Захід-2021»

Українські прикордонники готові до ризиків, пов'язаних із майбутніми російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2021» на території сусідньої Білорусі.

Про це заявив директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України Леонід Баран під час міжнародного круглого столу в Укрінформі на тему: «Білорусь – новий західний форпост російської агресії?».

«Прикордонна служба України готується до майбутніх навчань «Захід-2021». Вказані навчання пройдуть на військових полігонах не так близько від кордону, водночас ми враховуємо, не виключаємо і навіть впевнені, що російські розвідники працюватимуть з багатьох лінійних позицій прикордонних підрозділів Республіки Білорусь, зокрема, й на кордоні з Україною», - зазначив Баран.

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Він запевнив, що у прикордонному відомстві розуміють усі ризики на кордоні з Білорусією, тому нарощують свої спроможності і зміцнюють державний кордон.

«Останнім часом ми значно посилили свої спроможності по повітряному моніторингу, використанню пілотованої авіації і безпілотників, отримали нову партію вертольотів у рамках договору з Францією, і значна частина цієї авіації піде саме на посилення повітряного кордону з Білорусією», - розповів він.

Баран також наголосив, що між Білорусією та Росією в рамках союзної держави планується суттєве нарощування інженерно-технічної складової в охороні кордону, що може означати їхню спільну розвідувальну діяльність.

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«Керівництвом Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь ініційовано перед своїми російськими колегами необхідність нарощування саме спільних можливостей і зведення спеціальної технічної розвідки вздовж їхнього південно-західного кордону і з позицій прикордонної інфраструктури Білорусі. І все це за рахунок російської технічної складової. Ми уважно відстежуємо саме практичну реалізацію цієї ініціативи і зокрема дільність прикордонних відомств Білорусі й Росії, яка може вказувати на створення спільних постів для ведення радіо-електронної розвідки», - зазначив представник ДПСУ.

За його словами, очевидною є висока ймовірність подальшого нарощування співробітництва Росії та Білорусі у військовій та безпековій сфері, яке виявлятиметься як у збільшенні інтенсивності проведення спільних військових заходів, зокрема, за участю спецпідрозділів, так і у розвідувальній діяльності з території Білорусі, зокрема, з використанням спеціальних технічних засобів Росії.

Водночас він запевнив, що оперативна обстановка на кордоні з Білорусією залишається абсолютно контрольованою і цілком прогнозованою, і нагадав, що від серпня минулого року Держприкордонслужба перейшла на посилену охорону кордону з Білорусією.

У вересні 2021 року на території Білорусі відбудуться масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021». Експерти розглядають цей захід як один із основних на шляху поглинання самостійності цієї країни РФ та вбачають небезпеку для України.