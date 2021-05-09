Російські кораблі намагалися завадити військовим навчанням України та США

Флагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів корабель Берегової охорони США HAMILTON на відстані понад 100 морських миль від Одеси. При цьому три російських кораблі здійснювали поруч небезпечні маневри та створювали перешкоди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що американські партнери прибули в Україну із дружнім візитом, в рамках якого пройдуть спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових та штурмових операціях, й ділова зустріч представників охоронців морських кордонів та забезпечення безпеки судноплавства двох держав.

За планом спільних навчань кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі. Елементи спільного маневрування із нарощуванням складності, в тому числі й з відбиттям повітряного нападу, майже не довелось імітувати.

"За сталою традицією, дії партнерів пильно відстежували та супроводжували своєю присутністю кораблі РФ. Цього разу на "полювання" відправились два прикордонних сторожових кораблі БО ПС ФСБ РФ проекту "Охотнік", трохи віддалено, але досить нав’язливо кружляв ще один корабель ЧФ РФ", - зауважили в ДПСУ і додали, що кораблі країни-агресорки то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок по каналах міжнародної морської безпеки. Зухвале порушення норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано і задокументовано українськими прикордонниками.

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У ДПСУ наголосили, що ані чотирьохбальний шторм, ані нахабні витівки «Охотніков» під триколором не завадили партнерам відпрацювати програму маневрів.

Наразі корабель Морської охорони Держприкордонслужби «Григорій Куроп’ятников» і корабель БО США HAMILTON залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання.

Візит іноземного гостя до порту Одеса заплановано на 10 травня.

Фото: ДПСУ