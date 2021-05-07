НАТО проведе масштабні навчання Steadfast Defender

Північноатлантичний альянс проведе широкомасштабні навчання Steadfast Defender 2021 - у них візьмуть участь близько 9 тисяч військових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу.

Ці навчання, як зазначається, відбудуться з 20 травня до 22 червня. Участь у них візьмуть участь понад 20 союзників і партнерів НАТО з Північної Америки та Європи.

«Навчання перевірять готовність і військову мобільність НАТО - війська будуть розгорнуті на суходолі й на морі, від Північної Америки до Чорноморського регіону. Понад 9 тисяч військовослужбовців продемонструють, що у НАТО є можливості та рішучість захистити всіх союзників від будь-якої загрози», - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Steadfast Defender 2021 стануть першим масштабним випробуванням адаптованої структури командування НАТО за участю двох нових командувань - Об'єднаного командування підтримки, що базується в німецькому Ульмі, і Об'єднаного командування сил Норфолк (США).

Перший етап пройде під керівництвом Об'єднаного командування сил Норфолк і включатиме морські бойові навчання за участю близько 5 тисяч військовослужбовців і 18 кораблів, у тому числі британської ударної групи на чолі з новітнім авіаносцем HMS Queen Elizabeth.

Читайте також: Стартували навчання НАТО Defender Europe

Тим часом командна частина навчань пройде в Ульмі - там координуватимуть швидке переміщення сил і техніки через європейські кордони. У цій частині буде задіяно близько 300 осіб.

Наприкінці травня під егідою Steadfast Defender 2021 у Румунії буде розгорнута Спільна оперативна група швидкого реагування на чолі з Туреччиною. Тут планується залучити 4 тисячі військовослужбовців з 12 країн.