Якщо аварія на кораблі: моряки провели навчання з вибухами та у повній темряві

У Навчальному центрі ВМС ЗС України триває централізована підготовка моряків для боротьби за живучість корабля у кризових ситуаціях.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України, передає Укрінформ.

"Метою тренування є відпрацювання та вдосконалення первинних дій екіпажів, окремих військовослужбовців та аварійних партій у кризових ситуаціях на морі. Сучасний комплекс полігону імітує випадки, які можуть трапитись під час отримання аварійних пошкоджень на кораблі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч система відеоспостереження була вдосконалена шляхом встановлення тепловізійних камер. Це дає змогу керівнику занять контролювати дії особового складу в задимленому приміщенні та в умовах повної темряви, а потім детально розбирати помилки на заняттях у класі.

За словами інструктора циклової комісії військово-технічних дисциплін Олександра Криничного, останнім часом встановлено нові й модернізовано існуючі навчальні місця.

Читайте також: Нацгвардія отримала третій французький гелікоптер Airbus

Зокрема, у приміщенні для затоплення навчального полігону функціонує механізм аварійного скидання води під час тренувань для швидкої евакуації курсантів у разі загрози їхньому здоров’ю. Також встановлено систему для імітації звуку вибухів і тому подібне. Наразі комплекс повністю імітує аварійні випадки, які можуть трапитись на кораблі.

Тренування є обов'язковими для екіпажів кораблів, оскільки готують військових моряків як практично, так і психологічно до будь-яких позаштатних ситуацій на морі.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua