Нацгвардія отримала третій французький гелікоптер Airbus

Національна гвардія отримала третій гелікоптер у рамках реалізації контракту із французькою компанією Airbus Helicopters.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці пресслужба НГУ.

“Сьогодні до столиці прибув третій гелікоптер Airbus Н-225, що постачається до Національної гвардії України у рамках розбудови Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС України”, - йдеться у повідомленні.

За словами командувача НГУ Миколи Балана, разом з цим гелікоптером Нацгвардія вже має у своєму арсеналі три сучасні повітряні судна, пілоти яких пройшли теоретичне і практичне навчання у своїх колег у Франції.

Він уточнив, що загалом у планах Нацгвардії - розширення парку до 12 гелікоптерів, які використовуватимуться для оперативного переміщення особового складу на великі відстані для виконання визначених завдань, евакуація хворих та поранених, здійснення пошуково-рятувальних заходів.

За інформацією відомства, до кінця року авіація Національної гвардії має поповнитись ще 4 гелікоптерами цієї французької компанії.

Зазначається, що нацгвардійці опановують нову техніку та створюють умови для її експлуатації. Зокрема, в Олександрії наразі завершується будівництво нових ангарів для зберігання та обслуговування французьких гелікоптерів.

У відомстві нагадали, що перший гелікоптер Airbus Helicopters H225 до Гвардійської авіаційної бази прибув 21 грудня 2018 року, другий - у грудні 2019 року.

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Як повідомляв Укрінформ, Національна гвардія у 2021-2022 роках отримає 10 вертольотів у рамках реалізації контракту із французькою компанією Airbus Helicopters.

Фото: facebook.com/NGUmainpage