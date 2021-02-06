Нацгвардія за два роки отримає десять вертольотів Airbus

Національна гвардія України у 2021-2022 роках отримає десять вертольотів у рамках реалізації контракту з французькою компанією Airbus Helicopters.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НГУ.

«У 2021-2022 рр. Нацгвардія отримає 10 вертольотів та продовжить підготовку льотного та інженерно-технічного складу», - йдеться у повідомленні.

У Нацгвардії нагадали, що відповідно до угоди між українським і французьким урядами, ратифікованої законом № 2452-VIII від 7 червня 2018 року, між компанією Airbus Helicopters та держпідприємством «Українське авіаційно-транспортне підприємство «Хорів-АВІА» було підписано контракт про постачання впродовж 2018-2022 років дванадцяти вертольотів типу H225 для потреб Нацгвардії.

Зазначається, що на офіційній зустрічі представники НГУ та Airbus Helicopters розглянули питання поставки 6 повітряних суден у 2021 році та відправки двох наявних в НГУ вертольотів на підприємства компанії Airbus Helicopters. Таке рішення було ухвалено, щоб провести модернізацію з метою доукомплектування гелікоптерів, переданих попередньо, пояснюють у відомстві.

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У НГУ додали, що упродовж 2018-2019 років компанією Airbus Helicopters було здійснено поставку двох вертольотів. Окрім того, представники компанії перенавчали два екіпажі НГУ та частину інженерно-технічного складу.

«Вертольоти оснащені двома потужними двигунами Makila 2A, сучасною авіонікою, новітніми системами керування польотом, системою автоматичного пілотування, системами десантування особового складу, пошуку та рятування, які значно знижують навантаження на пілотів та підвищують рівень виконання завдань і забезпечення безпеки польотів», - йдеться у повідомленні.

Також у НГУ нагадали, що з метою оперативного та адекватного реагування на виклики та загрози, які стоять перед українським суспільством, в системі МВС заплановано створення єдиної Системи авіаційної безпеки населення.

Зокрема, у рамках побудови Системи планується використання як наявних літальних апаратів (літаки АН та гелікоптери Мі-2, Мі-8, ЕС-145) так і придбаних в рамках контракту з компанією Airbus Helicopters гелікоптерів Н125, Н145 та Н225.

Як повідомлялося, у 2018 році МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125 для МВС.

Фото: Арсен Аваков, Твіттер