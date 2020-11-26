Українські рятувальники отримали вже п'ятий гелікоптер Airbus

Рятувальники зустріли вже п'ятий гелікоптер H225 Super Puma із бортовим номером 56, який Україна отримала в рамках створення системи авіаційної безпеки МВС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що загалом, у рамках Міжурядової угоди між Україною та Францією передбачається отримання для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС 55 гвинтокрилів виробництва компанії Airbus.

Як повідомлялось, востаннє французький вертоліт за контрактом ДСНС отримувала наприкінці січня 2020 року.

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На відміну від трьох попередніх, він додатково був оснащений для проведення аварійно-рятувальних операцій: лебідкою для підйому та прожектором для пошуків на землі у темний час доби.

Всі отримані раніше гелікоптери (бортові номери 52, 53, 54, 55) активно залучалися для виконання завдань за призначенням у 2020 році: під час ліквідації масштабних пожеж на території Чорнобильської Зони, Житомирської та Луганської областей, під час ліквідації наслідків дощових паводків у Карпатському регіоні, для виконання рейсів санавіації, а також для чергувань під час заходів із забезпечення безпеки на місцевих виборах в Україні.