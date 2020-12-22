Нацгвадія отримала 62 одиниці спецтехніки

Нацгвардія отримала 62 одиниці спецтехніки для виконання завдань за призначенням.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

“22 грудня, на території Першої Президентської бригади оперативного призначення імені Петра Дорошенка відбулося урочисте вручення військовослужбовцям Національної гвардії сертифікатів та ключів від нових 62 спеціалізованих автомобілів для виконання завдань за межами пункту постійної дислокації”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що з цієї спецтехніки 58 спеціалізованих мікроавтобусів на шасі автомобіля «Ford Tranzit» - для виконання завдань з охорони громадського порядку, та 4 спеціалізовані автомобілі на базі шасі «МАЗ — 6317» - призначені для забезпечення виконання завдань групою оперативних чергових та черговою зміною командних пунктів за межами пункту постійної дислокації.

Уточнюється, що ці машини виготовлені на замовлення Нацгвардії з урахуванням сучасного досвіду несення служби.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що робота щодо забезпечення особового складу Нацгвардії продовжуватиметься.

«Я з великим задоволенням вручаю вам техніку для покращення умов вашої роботи. Я абсолютно впевнений у вашому професіоналізмі та бажанні прийти на допомогу нашим громадянам», - наголосив він.

Зі свого боку командувач НГУ Микола Балан нагадав, що Нацгвардія є повноправним членом міжнародної організації FIEP, яка включає в себе більше 20 країн світу, що виконують військові завдання з правоохоронними функціями.

«Ми переймаємо міжнародний досвід і тому виникає гостра необхідність в забезпеченні підрозділів НГУ з охорони громадського порядку більш новими спецзасобами, в тому числі і автомобільним транспортом», - зазначив Балан.

Зокрема, завдяки новій техніці, покращаться оперативні спроможності підрозділів НГУ з охорони громадського порядку.

У МВС зазначили, що 16 мікроавтобусів відправляються в Одеську область, 10 - у Львівську, по 7 - у Харківську та Дніпропетровську, решта 18 машин залишаються у столичних гвардійців.

Фото: НГУ