Японія, Франція та США вперше проводять спільні військові навчання

На території Японії розпочалися спільні з Францією та США військові навчання «ARC21», метою яких є посилення співпраці в умовах зростаючої активності Китаю.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Kyodo News.

«ARC21» триватимуть до 17 травня в районі острова Кюсю. У навчаннях візьмуть участь 100 військових з Бригади швидкого розгортання морських сил Японії та по 60 військових з французької армії та Корпусу морської піхоти США. Пізніше до них приєднаються представники з Австралії.

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За цей час військовослужбовці відпрацюють проведення низки спільних операцій, у тому числі висадку на віддалених островах, змоделюють міські бої.

Таким чином Японія намагається посилити здатність своїх військових захищати віддалені острови під час активних морських дій Китаю, особливо навколо японських островів Сенкаку, на які претендує Пекін.

Японія та США раніше вже проводили подібні навчання на острові Кюсю, однак французькі військові беруть у них участь уперше.

За словами міністра оборони Японії Нобуо Кіші, Франція є єдиною європейською країною з постійною військовою присутністю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Він додав, що Франція «поділяє з Японією бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону».

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Як відомо, Китай нарощує свою морську присутність в найближчих водах.

Острови Сенкаку — група островів у Східно-Китайському морі, на півдні архіпелагу Рюкю. Адміністративно відносяться до міста Ісіґакі префектури Окінава, Японія. З 1971 року на володіння островами висувають претензії Китайська Народна Республіка та Республіка Китай.

Фото: kyodonews.net