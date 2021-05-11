Десантники у зоні ООС відшліфували навички стрільби з артилерії

Десантники у зоні ООС відшліфували навички стрільби з артилерії

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Укрінформ
На одному з полігонів Донеччини Десантно-штурмові війська ЗСУ вдосконалюють навички з бойових стрільб, десантування та тактичної медицини. 

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«В районі проведення операції Об’єднаних сил військовослужбовці окремої бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України вдосконалюють свої практичні навички в ході заходів підготовки на одному з полігонів Донеччини», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, виконуються вогневі завдання під час бойових стрільб з артилерійських систем, водіння автомобільної та бронетанкової техніки в різну пору доби, вправи та нормативи з вогневої підготовки, тактичної медицини тощо.

Військовослужбовці ДШВ вдосконалюють практичні навички / Фото: Операція об'єднаних сил

Окрім цього, повідомляє пресслужба, триває підготовка особового складу до виконання стрибків з парашутом. Десантники здійснюють укладку десантно-парашутних систем, а на тренажерах відпрацьовують дії парашутиста від посадки в повітряне судно до приземлення.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня стало відомо, що Російська Федерація перекидає в тимчасово окупований Крим 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію з Пскова, бійці якої у 2014 році брали участь у бойових діях на сході України.

Міністр оборони України Андрій Таран під час виступу на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки й оборони 14 квітня повідомив, що загальна потужність російських військ, зосереджених уздовж українського кордону, становить 56 тактичних груп батальйонного рівня зі 110 тисячами військовослужбовців.

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20 квітня Міністерство оборони США підтвердило, що Росія продовжує нарощувати військову присутність поблизу кордону з Україною, а також в окупованому Криму.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив генеральному штабу РФ і командувачам військами повернути до місць постійної дислокації війська, перекинуті останнім часом до кордонів України.

Втім, Росія вивела лише кілька тисяч військовослужбовців з кордону з Україною. На його різних ділянках залишається ще приблизно 80 тис. військових.

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