Десантники у зоні ООС відшліфували навички стрільби з артилерії

На одному з полігонів Донеччини Десантно-штурмові війська ЗСУ вдосконалюють навички з бойових стрільб, десантування та тактичної медицини.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«В районі проведення операції Об’єднаних сил військовослужбовці окремої бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України вдосконалюють свої практичні навички в ході заходів підготовки на одному з полігонів Донеччини», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, виконуються вогневі завдання під час бойових стрільб з артилерійських систем, водіння автомобільної та бронетанкової техніки в різну пору доби, вправи та нормативи з вогневої підготовки, тактичної медицини тощо.

Військовослужбовці ДШВ вдосконалюють практичні навички / Фото: Операція об'єднаних сил

Окрім цього, повідомляє пресслужба, триває підготовка особового складу до виконання стрибків з парашутом. Десантники здійснюють укладку десантно-парашутних систем, а на тренажерах відпрацьовують дії парашутиста від посадки в повітряне судно до приземлення.

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня стало відомо, що Російська Федерація перекидає в тимчасово окупований Крим 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію з Пскова, бійці якої у 2014 році брали участь у бойових діях на сході України.

Міністр оборони України Андрій Таран під час виступу на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки й оборони 14 квітня повідомив, що загальна потужність російських військ, зосереджених уздовж українського кордону, становить 56 тактичних груп батальйонного рівня зі 110 тисячами військовослужбовців.

20 квітня Міністерство оборони США підтвердило, що Росія продовжує нарощувати військову присутність поблизу кордону з Україною, а також в окупованому Криму.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив генеральному штабу РФ і командувачам військами повернути до місць постійної дислокації війська, перекинуті останнім часом до кордонів України.

Втім, Росія вивела лише кілька тисяч військовослужбовців з кордону з Україною. На його різних ділянках залишається ще приблизно 80 тис. військових.