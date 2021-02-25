На Донбасі вперше зафіксували російську радіолокаційну станцію «Каста-2Е1» – InformNapalm

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm отримали візуальне підтвердження інформації щодо першої офіційної фіксації російської радіолокаційної станції 51У6 «Каста-2Е1» на окупованій частині українського Донбасу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт спільноти.

В InformNapalm нагадали, що цю російську РЛС вперше виявили спостерігачі ОБСЄ за допомогою мінібезпілотника. Текстова інформація про це була оприлюднена у звіті № 38/2021 від 17 лютого 2021 року. У цьому звіті також було вказано, що РЛС 51У6 «Каста-2Е1» була помічена 15 лютого 2021 року на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка, Луганської області. Це за 37 км на південний захід від Луганська, тимчасово окупована територія України, яка контролюється російськими гібридними військовими формуваннями. Також було вказано, що станція розміщена за 30 км від лінії зіткнення на Донбасі.

У публікації на сайті InformNapalm оприлюднено фото, на якому видно, що російські військовослужбовці, які обслуговують цю станцію РЛС на Донбасі, побачивши мінібезпілотник СММ ОБСЄ, поспіхом намагаються замаскувати техніку, накривши її брезентом або плівкою з синьо-жовтими кольорами державного прапора України. «Імовірно, таким чином вони розраховували ввести спостерігачів в оману та приховати російську приналежність РЛС 51У6 «Каста-2Е1». Кумедно, що «про всяк випадок» на позиціях російських окупаційних військ на Донбасі не вистачає звичайних маскувальних сіток, проте є матеріали для «раптової українізації». Хоча, можливо, це була «хитра ініціатива» якогось окремого командира», – йдеться у повідомленні.

Волонтери InformNapalm, спираючись на початкові дані цього знімку (30 км від лінії зіткнення, 37 км на південний захід від Луганська), змогли також зробити геолокаційну прив’язку до місцевості та визначити точні координати місця фіксації російської РЛС 51У6 «Каста-2Е1»: 48°24’50.2″N 38°52’36.9″E.

«Цікаво, що на супутникових знімках за 2018 рік в цьому ж місці також видно, як зберігалися діжки із соляркою. А також поряд зберігалась невизначена військова техніка, накрита маскувальною сіткою», – зазначають автори публікації.

В InformNapalm також зауважили, що російська мобільна радіолокаційна станція дециметрового діапазону 51У6 «Каста-2Е1» призначена саме для виявлення повітряних об’єктів, у тому числі тих, які літають на надмалих висотах. Враховуючи, що українська авіація не використовується в зоні проведення ООС, то станцію розгорнули саме для полювання за БПЛА.

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У жовтні 2020 року спільнота InformNapalm на основі розвідувальних даних звертала увагу на ознаки підготовки до ескалації бойових дій на Донбасі та вказувала, що РФ, ймовірно, готується до застосування ударних БПЛА Bayraktar TB2. Не виключено, що поява на окупованій території російських РЛС 51У6 «Каста-2Е1» є спробою врахувати сучасний досвід застосування ударних БПЛА Bayraktar TB2 в ході бойових дій між Азербайджаном та Вірменією.

Зазначається, що в режимі безперервної роботи станція може працювати до 20 діб. Радіус виявлення цілей – від 5 до 150 км, по висоті – до 6 км.

Виробництво РЛС 51У6 «Каста-2Е1» проводилося серійно з 1989-го по 2003 рік на потужностях Муромського заводу радіовимірювальних приладів у Російській Федерації. В Україну як до, так і після розпаду СРСР такі системи не постачалися, тому фіксація цієї техніки на Донбасі є неспростовним доказом агресії РФ проти України, стверджують автори публікації.

Як повідомлялося, за даними ООН, за період з квітня 2014-го по 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13,1 тис. до 13,3 тис. людей.

Фото з сайту informnapalm.org