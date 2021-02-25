Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море, де проведе спільні з Україною навчання

Друга постійна протимінна група НАТО (SNMCMG2) увійшла в акваторію Чорного моря у четвер, 25 лютого, в рамках першого розгортання сил Альянсу в 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НАТО.

Зазначається, що група перебуватиме у Чорному морі у складі з турецького флагмана Sokullu Mehmet Pasa, фрегата BGS Priboy (Болгарія), тратильщиків ROS Lupu Dinescu (Румунія), ESPS Tajo (Іспанія) і TCG Ayvalık (Туреччина).

Група візьме участь в румунсько-болгарських навчаннях з протимінної боротьби "Посейдон" та проведе навчання з Військово-морськими силами України.

Крім навчання, група НАТО також відвідає порти Констанци в Румунії та Одеси в Україні.

"Використовуючи переваги нашої діяльності в Чорному морі, такі як багатонаціональні навчання, відвідування портів, проходження навчань і патрулювання, розгортання SNMCMG2 в Чорному морі є важливою можливістю, що сприяє досягненню взаєморозуміння, взаємодії і довіри з нашими союзниками і партнерами", - сказав командувач SNMCMG2, капітан ВМС Туреччини Юсуф Карагюлле.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня ракетний есмінець типу «Арлі Берк» USS Porter увійшов до Чорного моря для здійснення операцій з морської безпеки у регіоні.

Фото: НАТО