До Чорного моря увійшов американський есмінець USS Porter

Ракетний есмінець типу «Арлі Берк» USS Porter увечері в четвер увійшов до Чорного моря для здійснення операцій з морської безпеки у регіоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАТО.

Як зазначили в Альянсі, есмінець USS Porter став третім американським кораблем, який увійшов у Чорне море за останні декілька днів.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня у Чорне море зайшов другий військовий корабель США - танкер USNS Laramie. Він пройшов протоку Дарданелли та зайшов у Чорне море для заправки ракетного есмінця Donald Cook.

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Зазначається, що "прибуття Laramie в Чорне море сприятиме зміцненню стабільності в регіоні завдяки своїй здатності поповнювати запаси пального кораблів в морі".

Можливості дозаправлення Laramie дозволяють есмінцю Donald Cook, що перебуває на службі упродовж тривалого часу, продовжувати роботу без необхідності заходу в порт. Це також дозволяє партнерам НАТО заправлятися паливом і продовжувати час патрулювання перед поверненням у порт приписки.

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У пресслужбі Шостого флоту США уточнили, що "це перший випадок в цьому році, коли ВМС США відправили декілька кораблів у Чорне море".