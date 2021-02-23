Ворожий снайпер поранив українського військового на Донбасі

Ворожий снайпер поранив на Донбасі українського військового.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"23 лютого, неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення", - зазначено в повідомленні.

Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомляв Укрінформ, Оперативне командування "Південь" повідомило, що 23 лютого в районі проведення ООС внаслідок ворожих обстрілів загинув сержант Дмитро Сардак.