Магазини «Спортмастер» продовжують працювати в Україні попри санкції - ЗМІ

Магазини російської мережі «Спортмастер» у неділю, 21 лютого, працюють в Україні у звичному режимі попри запроваджені санкції.

Про це передає Укрінформ з посиланням на 24 канал.

За словами продавців, наразі жодного розпорядження щодо закриття магазинів не отримували.

«Оператори мережі попереджають клієнтів, що принаймні сьогодні збоїв у роботі "Спортмастеру" немає», - зазначив телеканал.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони 19 лютого запровадила санкції проти восьми фізичних та 19 юридичних осіб, серед яких Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Sportmaster Operations Pte. Ltd» (Сингапур). Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, ця компанія володіє 99% «Спортмастеру». Термін санкцій – 3 роки. Вони передбачають повну заборону торговельних операцій у «Спортмастері».

Президент Володимир Зеленський ввів санкції у дію своїм указом, який був опублікований 20 лютого і того ж дня набув чинності.