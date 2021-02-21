Магазини «Спортмастер» продовжують працювати в Україні попри санкції - ЗМІ
Про це передає Укрінформ з посиланням на 24 канал.
За словами продавців, наразі жодного розпорядження щодо закриття магазинів не отримували.
«Оператори мережі попереджають клієнтів, що принаймні сьогодні збоїв у роботі "Спортмастеру" немає», - зазначив телеканал.
Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони 19 лютого запровадила санкції проти восьми фізичних та 19 юридичних осіб, серед яких Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Sportmaster Operations Pte. Ltd» (Сингапур). Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, ця компанія володіє 99% «Спортмастеру». Термін санкцій – 3 роки. Вони передбачають повну заборону торговельних операцій у «Спортмастері».
Президент Володимир Зеленський ввів санкції у дію своїм указом, який був опублікований 20 лютого і того ж дня набув чинності.