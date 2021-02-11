Військові ЗСУ знають, як адекватно відповідати на обстріли снайперів - Зеленський

Українські військові на Донбасі розуміють, як адекватно відповідати на обстріли з боку російських снайперів.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на брифінгу під час візиту на Донбас, який транслював телеканал "Україна 24", передає Укрінформ.

"Наші хлопці прекрасно знають, якщо йде снайперське знищення наших військових, вони повинні знайти адекватну відповідь тим снайперам, які знищили наших військових. Саме так вони і роблять, не порушуючи режиму припинення вогню, не стріляючи, як йдеться в деяких російських ЗМІ про те, що стріляють по цивільним. Це все неправда", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що українські військові не отримують щоразу окремі накази від нього.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою у Донецькій області, де має ознайомитися із ситуацією на передовій. Разом з Президентом на Донбас приїхали посли країн G7.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі інформувала, що близько 9.30 ранку на напрямку Горлівка снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації. Згодом стало відомо, що від кулі російського снайпера в районі селища Зайцеве Донецької області помер полтавець Олександр Глушко.

Фото: president.gov.ua