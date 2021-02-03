Окупанти минулої доби вісім разів зривали «тишу» на Донбасі, загинув боєць ЗСУ

Протягом минулої доби, 2 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба ОС, передає Укрінформ.

"Неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Захиснику було надано медичну допомогу, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться у повідомленні.

Біля Південного, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кримського окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а біля населеного пункту Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Павлополя, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї – захисники помітили роботу ворожого снайпера. Читайте також: Бойовики обстріляли дрон ОБСЄ і не пускали патрулі