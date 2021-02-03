Бойовики обстріляли дрон ОБСЄ і не пускали патрулі

Бойовики російських збройних формувань у понеділок обстріляли на Луганщині безпілотник Місії ОБСЄ, а також обмежували пересування патрулів СММ, зокрема, біля кордону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 25/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 2 лютого 2021 року.

"1 лютого, перебуваючи поблизу н.п. Голубівське (непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська) для здійснення оголошеного польоту безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії, спостерігачі чули 6 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 1–2 км на північний захід", - йдеться у звіті.

За оцінкою спостерігачів, вогонь вівся у напрямку БПЛА, що пролітав приблизно за 1–2 км на північний захід від місцеположення патруля Місії. Команда СММ була змушена приземлити БПЛА та залишити цей район.

Також у звіті СММ повідомляється, що свободу пересування Місії й далі обмежували, зокрема на блокпості збройних формувань РФ поблизу Олександрівського (кол. Рози Люксембург) Донецької області, а також у пункті пропуску на кордоні неподалік Ізвариного Луганської області.

Крім того, 1 лютого співробітники лікарні в тимчасово окупованому Донецьку відмовилися надати спостерігачам інформацію щодо повідомлень про жертву серед цивільного населення та спрямували їх "до осіб, яким належить фактичний контроль".

Нагадаємо: після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 8 060 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.