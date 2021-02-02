Окупанти за добу п’ять разів порушили «тишу» на Донбасі

Окупанти за добу п’ять разів порушили «тишу» на Донбасі

Укрінформ
Протягом минулої доби, 1 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба ОС, передає Укрінформ.

Як зазначається у зведенні за добу, в передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Біля Пищевика окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного.

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"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - зазначають у пресслужбі.

Від початку поточної доби, 2 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими військовими, наголосили у пресслужбі ОС.

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