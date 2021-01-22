ОБСЄ за минулу добу нарахувала сім порушень «тиші» на Донбасі

СММ ОБСЄ упродовж минулої доби зафіксувала сім порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, на Луганщині зберігався режим тиші.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №15/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 21 січня 2021 року.

"У Донецькій області Місія зафіксувала 7 порушень режиму припинення вогню", - йдеться у звіті.

Зокрема, 4 вибухи невизначеного походження відбулося у районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька) та 3 черги зі стрілецької зброї у районі на схід від н. п. Талаківка (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька).

"У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - повідомили в СММ.

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Нагадується, що востаннє Місія фіксувала порушення режиму припинення вогню на Луганщині ввечері 17 січня.

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 6 321 порушення "тиші" в Донецькій і Луганській областях.