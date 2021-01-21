Обстріли та безпілотники – окупанти двічі порушили «тишу» на Донбасі

Російські окупаційні війська станом на 17.00 21 січня двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 21 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї. На обстріли противника українські військовослужбовці дали адекватну відповідь.

Неподалік Мар’їнки та Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожих безпілотників типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування. Обидва БпЛА були подавлені нашими засобами РЕБ.

Як зазначається, про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 21 січня, окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.