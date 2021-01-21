Окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь, поранений військовий

За минулу добу окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як передае Укрінформ, про це повідомляє пресцентр ООС.

“Протягом минулої доби, 20 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Так, неподалік населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з великокаліберного кулемета та снайперської зброї.

Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 21 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.