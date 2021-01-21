На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

Укрінформ
Позиції Збройних сил України на Донбасі обстріляли зі снайперської зброї, в результаті чого був убитий український військовий.

Про це повідомили в Командуванні морської піхоти, передає Укрінформ.

Відзначається, що збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

"Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомлялося, 21 січня бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК були повідомлені представники ОБСЄ.

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