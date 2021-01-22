США в ОБСЄ: Потрібно запобігти спробам Росії заморозити конфлікт на Донбасі

Країни-учасниці ОБСЄ мають розглянути способи запобігання замороженню конфлікту на Донбасі за сценарієм Росії, яка перешкоджає прогресу в ТКГ, ховаючись за своїх "маріонеток".

Про це заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ Кортні Остріен під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 21 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росія заперечує своє втручання на Сході України з метою заведення ситуації у глухий кут та створення замороженого конфлікту. Однак, це – не заморожений конфлікт, а скоріше активне протистояння, яке несе загрози життю", - заявила вона.

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Американська дипломатка вказала на те, що Росія надає фінансову підтримку так званим "органам влади ЛНР/ДНР", "які не несуть відповідальності перед місцевим населенням і звітують лише перед Москвою" лише Москві. Також Кремль активно підриває суверенітет України, агресивно нав’язуючи російські паспорти мешканцям тимчасово окупованих територій Донбасу. Крім того, під приводом пандемії коронавірусу Росія посилила перешкоджання персоналу Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні та гуманітарних організацій, які працюють з найбільш вразливими групами населення України.

"Ми не можемо дозволити собі, щоб ця ситуація з глухим кутом тривала й надалі. Ми повинні визначити конкретний шлях до повного, тривалого та мирного врегулювання цього конфлікту, який забрав вже занадто багато життів і занадто довго придушує можливості для економічного та соціального розвитку в Україні", - заявила Кортні Остріен.

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З огляду на це, як переконана американська дипломатка, потрібно розглянути конкретні шляхи, як запобігти замороженню конфлікту на Донбасі.

"На тлі перешкоджання Росією прогресу у Тристоронній контактній групі, ховаючись за своїх "маріонеток" та видаючи себе за "незалежного спостерігача", ми, як держави-учасниці цієї Постійної ради, повинні розглянути шляхи, як ми можемо запобігти перетворення конфлікту на Сході України на черговий заморожений конфлікт у Європі", - заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ.

Нагадаємо: раніше у четвер у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомили про грубі порушення щодо розміщення озброєння та військової техніки в Луганській та Донецькій областях.