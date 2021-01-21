СЦКК заявляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ
Зокрема, йдеться про десятки одиниць танків та реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”. Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
"16 січня патруль СММ ОБСЄ зафіксував 22 одиниці 122 мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град” поблизу н.п. Краснолуцький Луганської області. Також на полігоні поблизу н.п. Новоселівка Донецької області безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував 11 танків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення. В пресслужбі зазначили, що у звітах Місії також йдеться про військову присутність у зоні безпеки. Так, 16 січня патруль СММ ОБСЄ виявив 1 одиницю ЗУ-23, встановлену на бронетранспортері МТЛБ поблизу житлової зони н.п. Калинове Луганської області.
Викладені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості, вважають в штабі ООС.
Фото: EPA/UPG