Російські офіцери на Донбасі муштрують снайперів - розвідка

На окупованому Донбасі тривають збори за участю снайперів, кулеметників, БПЛА та офіцерів управління 8-ї армії (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях противником одночасно проводяться збори з розрахунками протитанкових ракетних комплексів, снайперами, кулеметниками, гранатометниками, операторами технічних засобів розвідки розвідувальних підрозділів і безпілотних літальних апаратів артилерійських підрозділів», - зазначив Шаравара.

ВІн уточнив, що для надання методичної допомоги та з метою контролю за якістю проведення занять до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК прибули групи офіцерів управління 8 армії (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ.