Окупанти обладнують додаткові окопи для кулеметників – розвідка

Російські окупаційні війська поглиблюють окопні переходи та обладнують додаткові окопи для кулеметних розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію головного управління розвідки Міноборони.

«Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує заходи з удосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання передових позицій підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Зокрема, противник здійснює поглиблення наявних окопних переходів, обладнання додаткових окопів для кулеметних розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів. Крім того, окупанти використовують цивільні споруди (залишені мешканцями приватні будинки, прибудинкові споруди тощо) для прихованого розміщення засобів вогневого враження, у тому числі мінометів, поблизу лінії зіткнення», - повідомив речник.

За словами Шаравари, російські окупаційні війська застосовують безпілотні літальні апарати для перевірки стану фортифікаційного обладнання своїх передових позицій, маскування озброєння та військової техніки.