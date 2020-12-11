Арестович пояснив, чому не обговорюється введення миротворців ООН на Донбас

Арестович пояснив, чому не обговорюється введення миротворців ООН на Донбас

Укрінформ
Про розміщення миротворців Організації Об'єднаних Націй на Донбасі поки не йдеться, оскільки Російська Федерація може використати своє право вето в Радбезі ООН.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив радник української делегації у Тристоронній контактній групі, позаштатний радник керівника Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони Олексій Арестович під час дискусії щодо прогресу у виконанні домовленостей для досягнення миру на Донбасі.

«Чому не ООН? Чому мова не йде поки про ООН? Тому що Росія має право вето в ООН. Вона просто накладе вето, і рік можна домовлятися про те, що давайте введемо миротворців ООН, а потім одне вето і вся робота прахом», - зазначив Арестович.

За словами радника української делегації, українська сторона натомість пропонує збільшити склад спостережної місії ОБСЄ в чотири рази.

«Зараз близько 500, а ми плануємо 2000, яка буде здійснювати і контроль над переданням кордону, і проведення виборів і взагалі моніторинг всієї території», - сказав Олексій Арестович.

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Як повідомлялося, нині на Донбасі працює Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всій території Донбасу.

У відповідь на це президент РФ Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці мають перебувати на лінії розмежування - «і ні на жодних інших територіях».

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