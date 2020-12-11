Арестович пояснив, чому не обговорюється введення миротворців ООН на Донбас

Про розміщення миротворців Організації Об'єднаних Націй на Донбасі поки не йдеться, оскільки Російська Федерація може використати своє право вето в Радбезі ООН.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив радник української делегації у Тристоронній контактній групі, позаштатний радник керівника Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони Олексій Арестович під час дискусії щодо прогресу у виконанні домовленостей для досягнення миру на Донбасі.

«Чому не ООН? Чому мова не йде поки про ООН? Тому що Росія має право вето в ООН. Вона просто накладе вето, і рік можна домовлятися про те, що давайте введемо миротворців ООН, а потім одне вето і вся робота прахом», - зазначив Арестович.

За словами радника української делегації, українська сторона натомість пропонує збільшити склад спостережної місії ОБСЄ в чотири рази.

«Зараз близько 500, а ми плануємо 2000, яка буде здійснювати і контроль над переданням кордону, і проведення виборів і взагалі моніторинг всієї території», - сказав Олексій Арестович.

Як повідомлялося, нині на Донбасі працює Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всій території Донбасу.

У відповідь на це президент РФ Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці мають перебувати на лінії розмежування - «і ні на жодних інших територіях».