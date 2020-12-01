За останні три місяці жертв серед цивільних на Донбасі немає — місія ООН

У період з 1 серпня по 31 жовтня 2020 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) не зафіксувала жертв серед цивільного населення внаслідок активних бойових дій.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні за період із 1 серпня по 31 жовтня 2020 року.

«Скорочення кількості жертв серед цивільного населення можна пояснити впровадженням посиленого режиму припинення вогню, затвердженого Тристоронньою контактною групою в Мінську, який почав діяти з 27 липня», - йдеться в інформації ММПЛУ про ситуацію у сфері прав людини в Україні, опублікованій 1 грудня.

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Проте місія все ж зафіксувала жертви серед цивільного населення внаслідок інцидентів, пов'язаних із мінами та вибухонебезпечними пережитками війни.

«З 1 серпня по 31 жовтня ММПЛУ зафіксувала 24 такі жертви: двоє убитих (чоловіки) і 22 поранених (16 чоловіків, чотири хлопчики та дві жінки). Дев'ятеро з цих жертв були зафіксовані на контрольованій урядом України території, 15 - на території, підконтрольній збройним групам», - йдеться в доповіді.

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Також у ММПЛУ зазначили, що труднощі, з якими стикається постраждале від конфлікту населення на сході України, ускладнюються через COVID-19, зокрема через обмеження свободи пересування в зоні конфлікту та через лінію зіткнення.

«Кількість переходів через КПВВ в обох напрямках зменшилася із середньомісячного 1 млн у січні та лютому 2020 року до 81 тис. в серпні 2020 року і 86 тис. у вересні 2020 року. Через закриття КПВВ у Станиці Луганській у другій половині жовтня загальна кількість переходів скоротилася до 21 300», - поінформували в ММПЛУ.

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Як повідомлялося, із півночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 липня.

Фото: Victor J. Blue/Bloomberg