«Град», «Васильок» та «Фагот»: командувач розповів про озброєння і техніку десантників

Десантно-штурмові війська характеризуються високою маневреністю та автономністю дій, здатні швидко розгортатися для прикриття окремих напрямків, для ведення наступальних і бойових дій у тилу ворога.

На озброєнні ДШВ є сучасна бронетанкова техніка, артилерійське озброєння, озброєння ППО та багато іншого.

Про це Укрінформу розповів командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-майор Євген Мойсюк.

«Десантно-штурмові війська є складовою нашої загальної системи оборони, однак, крім іншого, їм притаманна висока маневреність та автономність дій. Наші війська швидко розгортаються як для прикриття окремих напрямків, так і можуть вести наступальні дії, бойові дії у тилу ворога. Операції Десантно-штурмових військ дозволяють посіяти паніку та паралізувати дії противника і його волю до опору, дезорганізувати його систему управління військами і зброєю, роботу тилу та тим самим створити сприятливі умови для перемоги навіть над переважаючими силами противника», - розповів Мойсюк.

За його інформацією, на озброєнні в десантно-штурмових, повітрянодесантній та аеромобільній бригадах ДШВ є така бронетанкова техніка, як БТР-80, БТР-3ДА, бойові машини БМД-1; БМД-2; БМП-1; БМП-2; танки Т-80БВ, бронеавтомобіль «Козак-2М1». На озброєнні артилерійських підрозділів військових частин ДШВ - самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акація», самохідна гармата 2С9 «Нона», причіпна гаубиця Д-30, РСЗВ БМ-21 «Град», 82-мм міномет 2Б-14 «Піднос», автоматичний міномет 2 Б9 «Васильок», 120-мм міномет 2Б11, протитанкові ракетні комплекси «Стугна-П», «Фагот», «Конкурс» та «Штурм-С», рухомі пункти управління та інша техніка. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони ДШВ забезпечені зенітними ракетними комплексами «Стріла-10», переносними ЗРК «Ігла», зенітними артилерійськими установками ЗУ 23-2, радіолокаційними станціями та рухомими пунктами управління тощо.

Відповідаючи на запитання щодо міжнародного військового співробітництва за участю підрозділів ДШВ, Мойсюк зазначив, що постійно триває робота з підтримання миру і безпеки, боротьба з тероризмом під егідою провідних міжнародних організацій.

«Ми постійно працюємо над підвищенням спроможностей національної складової до дій у складі спільної Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького (ЛИТПОЛУКРБРИГ) під керівництвом інструкторів Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи – Україна (JMTG-U) та інструкторів ЛИТПОЛУКРБРИГ», - повідомив командувач.

Крім того, триває робота з удосконалення системи військової освіти та підготовки кадрів. Так, впроваджуються стандарти НАТО з індивідуальної та колективної підготовки, професіоналізації особового складу ДШВ за допомогою іноземних інструкторів тренувальних місій ОРБІТАЛ, ЮНІФАЕР, а також JMTG-U; підготовки кваліфікованих фахівців, спроможних у відповідності зі стандартами та критеріями НАТО оцінювати рівень підготовки військових частин (підрозділів) ДШВ в рамках Програми перевірки та зворотного зв’язку КОМ (CREVAL).

За словами Мойсюка, ДШВ гідно несуть службу із захисту Батьківщини та мають своїх героїв.

Найвищою державною нагородою України – Звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка» відзначено 13 українських воїнів-десантників, з них – 6 (посмертно). Перший в Україні лицар всіх 3-х ступенів ордена Богдана Хмельницького – полковник Максим Миргородський, а першим в Україні повним кавалером ордена «За мужність» став військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Павло Чайка. Крім того, за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України 2856 військовослужбовців ДШВ ЗСУ відзначені державними нагородами.

Відповідно до Указу Президента №380/2017 від 21 листопада 2017 року в Україні встановлено День Десантно-штурмових військ Збройних сил, який відзначається щороку 21 листопада, в день Архистратига Михаїла - покровителя воїнів та парашутистів.

21 листопада 2017 року відбулася урочиста церемонія на Михайлівській площі в Києві, під час якої Президент й вище військове керівництво вручили нову символіку ДШВ. Зокрема, проведена церемонія заміни блакитного берета на берети кольору марун разом із новим беретним знаком; вручений штандарт командувача Десантно-штурмових військ, прапор окремого роду військ, встановлений текст клятви десантника.

Організаційно до складу ДШВ ЗСУ входять:

командування ДШВ ЗСУ як орган військового управління, що виконує функції генерування, планування застосування та управління діями військ;

бойові з'єднання, військові частини;

військові частини спеціальних військ (розвідувальна), підтримки (топографічна), логістичного забезпечення;

військові частини забезпечення та охорони;

навчальні частини та установи.

За функціональним призначенням бойові з'єднання, військові частини ДШВ розподіляють на десантно-штурмовий та повітрянодесантний компоненти.

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Десантно-штурмовий компонент – десантно-штурмові та аеромобільні підрозділи, військові частини, з’єднання, які призначені для ведення десантно-штурмових дій.

Повітрянодесантний компонент – парашутно-десантні, десантно-штурмові підрозділи, військові частини, з’єднання та повітрянодесантна військова частина, які призначені для ведення бою, бойових дій різними за складом та характером завдань, що виконуються повітряними десантами.

“Столицею” Десантно-штурмових військ вважається місто Житомир, де дислоковані Командування ДШВ ЗСУ, окрема десантно-штурмова бригада, Навчальний центр, загальновійськовий полігон ДШВ ЗСУ та інші підрозділи забезпечення. Одна із вулиць Житомира носить назву Героїв десантників.