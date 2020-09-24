Артилерія Десантно-штурмових військ на Азові тренувалася знищувати катери

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«За командою підрозділи реактивної та самохідної артилерії зі складу бригади Десантно-штурмових військ ЗС України здійснили марш у визначений район виконання завдань. Десантники-артилеристи оперативно провели розгортання на рубежах та зайняли позиції для нанесення вогневого удару. Завдання перед бійцями стояло відповідальне: провести топогеодезичну та метеорологічну підготовку, максимально точно визначити координати знаходження десантних катерів противника у морі та швидко «доставити» снаряди до цілей», - йдеться в повідомленні.

Навчання «Об’єднані зусилля — 2020» на узбережжі Азовського моря / Фото: АрміяInform

Як повідомляється, за задумом треба було знищити «першу хвилю» ворожого морського десанту та унеможливити висадку його другого ешелону. Також під час тренувань перевірялася спроможність бойових розрахунків підрозділів реактивної та самохідної артилерії вміло управляти вогнем та забезпечувати прикриття основних сил десантно-штурмових підрозділів під час наступальних дій.

Проте головним завданням визначено здатність ефективно наносити прицільні вогневі удари по умовних десантних катерах та інших малорозмірних цілях противника.

Завдяки точним вогневим ударам та злагодженості бойових розрахунків артилерійських систем підрозділам вдалося зірвати наміри умовного противника щодо висадки морського десанту на одній з десантно-доступних ділянок узбережжя Азовського моря, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 22-25 вересня в Україні триває стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь в якому беруть близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.

Метою навчання є нарощування оперативних спроможностей органів військового управління ЗСУ та органів управління інших складових сил оборони, здійснення ефективного управління військами і силами в ході ведення операції. Навчання будуть проведені на єдиному оперативно-стратегічному фоні, які наближені до імовірного характеру розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України.

У ході навчання органи військового управління ЗСУ розгортаються на пунктах управліннях вже в нових J-структурах. Це навчання стане контрольним заходом для перевірки нової системи управління в українських військах.

Під час навчання перевіряються системи зв’язку, розвідки, отримання інформації та обмін нею, як між органами управління Збройних сил, так і між силами і засобами країн-членів НАТО. Вперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання залучені військові підрозділи Збройних сил країн-членів НАТО (США, Велика Британія) для спільного виконання навчально-бойових завдань, радники представництва НАТО в Україні, представники Офісу зв’язку НАТО в Україні, також інструктори, військові радники, спостерігачі від США, Великої Британії, ФРН, Литовської Республіки та Республіки Польща. Загалом за проведенням навчань спостерігають до 200 іноземних інструкторів, військових радників та спостерігачів.