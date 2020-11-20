Протитанкові підрозділи ЗСУ провели навчання на «кримському» напрямку

В угрупуванні військ, яке утримує позиції на південному напрямку, за наказом командувача об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва проведено перевірку артилерійських протитанкових підрозділів з виконання завдань за призначенням.

Воїни-протитанкісти демонстрували на Херсонщині практичні навички розгортання розрахунків до виконання стрільби, які вони вдосконалюють під час щоденних тренувань і навчань. Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Об’єднаних сил ЗСУ.

«Під час перевірки, підрозділ здійснював вихід на рубіж відкриття вогню, облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення гармат за цілевказівками корегувальників, а також дії за ввідними з переходу на різні режими ведення вогню», — повідомив Наєв.

За його словами, наразі враховувалася не лише злагодженість дій підрозділу, а й послідовність виконання нормативів. Особливістю даного заходу виявився той факт, що артилерійський протитанковий підрозділ очолює військовослужбовець-жінка, молодший лейтенант Каріна Н.

«Її правильні та своєчасні команди дозволяли підлеглим діяти впевнено. А це, в умовах дефіциту часу, завжди вирішує успіх операції», — зазначив командувач.

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Він також додав, що завдяки впровадженню гендерної рівності у секторі безпеки та оборони, ставлення до обіймання командних посад жінками дещо змінилося: як у Збройних силах України, так і в суспільстві вже сприймають той факт, що жінки не тільки можуть проходити військову службу, а й бути командирами підрозділів.

Як зазначається, слова командувача підтвердили й результати перевірки. Завдяки сумлінності й ініціативі командира всі завдання підрозділом були виконані успішно.