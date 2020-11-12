Прикордонники та мотопіхота проводять навчання за стандартами НАТО

Прикордонна комендатура швидкого реагування (ПКШР) Держприкордонслужби бере участь у спільних навчаннях з 58-ї окремою мотопіхотною бригадою імені гетьмана Івана Виговського з нарощування спроможностей та взаємодії під час виконання завдань із захисту держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Спільні навчання підрозділу Державної прикордонної служби України та 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Збройних Сил України розпочались на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Участь у цих навчаннях є черговим кроком системної роботи Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби України з нарощування спроможностей у підготовці особового складу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крім особового складу ПКШР, до тренувань за стандартами НАТО залучають також офіцерів регіональних управлінь Держприкордонслужби, прикордонних загонів, а також професорсько-викладацький склад Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького.

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До 26 грудня учасники навчань пройдуть складний курс підготовки за стандартами НАТО, починаючи від індивідуальної підготовки, закінчуючи комплексним тренуванням в складі батальйону та бригади, повідомили в пресслужбі.

Представники ДПСУ вивчають структуру та вимоги керівних документів НАТО з питань підготовки, планування та застосування підрозділів, осмислюють визначене завдання, навчаються проводити розрахунок часу та здійснюють планування дій спільно з підрозділами Збройних сил України. Заходи об'єднаної підготовки дають можливість здійснювати підготовку складових сил безпеки і оборони за єдиним замислом і планом до виконання завдань із захисту держави.