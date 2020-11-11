Українські та естонські прикордонники проведуть спільні навчання у Балтійському морі

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко та генеральний директор Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії Ельмар Вахер провели онлайн-зустріч, на якій обговорили питання спільних навчань у Балтійському морі.

Як передає Укрінформ про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

У ході зустрічі було відзначено активну співпрацю між прикордонними відомствами обох країн. Зокрема, сторони планують обмінюватись досвідом у сфері охорони кордонів, аналізу ризиків і обміну інформацією, підготовки підрозділів Морської охорони та взаємодії оперативних співробітників.

Дейнеко подякував за ініціативу і готовність естонської сторони посилити потенціал Морської охорони Держприкордонслужби України шляхом проведення серії тренінгів та стажувань у Балтійському морі.

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У ДПСУ зазначили, що спільні навчання мали відбутися влітку цього року, але через пандемію перенесені на наступний рік.

За підсумками онлайн-зустрічі представники сторін домовились підписати План розвитку співробітництва на 2021-2022 роки, а також інтенсифікувати обмін інформацією щодо можливих каналів нелегальної міграції та наркотрафіку.