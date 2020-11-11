ЗСУ відпрацьовує оборонні операції із проведенням контрнаступів

Особовий склад командування Об’єднаних сил Збройних сил України нарощує спроможності та злагодженість під час командно-штабних тренувань, відбиваючи наступ умовного противника.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування.

У ЗСУ відпрацьовують оборонні операції із проведенням контрнаступів / Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

«Військовослужбовці відпрацьовують питання управління угрупуваннями військ (сил) у ході оборонних операцій з проведенням контрнаступів на напрямках вторгнення противника та виконують завдання із стабілізації обстановки в смугах відповідальності», – цитує пресслужба командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

За його словами, командування продовжує набувати спроможностей у новій J-структурі, ідентичній тій, що прийнята в збройних силах країн-членів Північноатлантичного альянсу. Надалі це дозволить ЗСУ організувати плідну взаємодію з підрозділами країн-партнерів НАТО та бути взаємосумісними на одному полі бою, підкреслив він.

Наєв нагадав, що під час проведення стратегічних командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля – 2020» структурні підрозділи командування продемонстрували професіоналізм та належний рівень виконання службових обов’язків за призначенням, у тому числі з відпрацюванням процесів за стандартами НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, 22-25 вересня в Україні відбулись стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь в яких взяли близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.

Метою навчання було нарощування оперативних спроможностей органів військового управління ЗСУ та органів управління інших складових сил оборони, здійснення ефективного управління військами і силами в ході ведення операції. Навчання були проведені на єдиному оперативно-стратегічному фоні, які наближені до імовірного характеру розвитку воєнно-політичної ситуації навколо України.

Під час навчання перевірялись системи зв’язку, розвідки, отримання інформації та обмін нею як між органами управління Збройних сил, так і між силами і засобами країн-членів НАТО. Вперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання були залучені військові підрозділи збройних сил країн-членів НАТО (США, Велика Британія), радники представництва НАТО в Україні, представники Офісу зв’язку НАТО в Україні, також інструктори, військові радники, спостерігачі від США, Великої Британії, ФРН, Литовської Республіки та Польщі. Загалом за проведенням навчань спостерігали до 200 іноземних інструкторів, військових радників та спостерігачів.

До навчань було залучено понад 100 військових частин, підрозділів всіх родів, видів військ та спеціальних військ ЗСУ.

Стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля-2020» стали своєрідною відповіддю на масштабні військові навчання «Кавказ-2020», активну фазу яких Російська Федерація проводила 21-26 вересня.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, Росія з початком активної фази навчань "Кавказ-2020" перекинула до кордону з Україною близько 120 тис. військових, не менше 500 танків, 300 літаків та сотні видів іншої техніки та озброєння.