Антитерористичні навчання: СБУ тренувалася звільняти заручників і знешкоджувати вибухівку

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Умовні терористи захопили заручників та погрожують підірвати кілька «вибухових пристроїв» на об`єкті із масовим перебуванням людей поблизу державного кордону. Саме такою була легенда антитерористичних командно-штабних навчань, які днями відбулися в одному з прикордонних районів Чернігівщини», - зазначається в повідомленні.

За планування та хід спецоперації відповідала Координаційна група Антитерористичного центру при обласному управлінні СБУ. Було прийнято рішення негайно задіяти до протидії терзагрозі регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби, органів державної влади.

«Антитерористичні заходи розгорталися у кілька етапів. Після завершення переговорів розпочалася активна фаза спецоперації, у результаті якої заручників було звільнено, «вибухівку» знешкоджено, «терористів» затримано, а наслідки їх підривної діяльності нейтралізовано», - поінформували у відомстві.

Координаційна група АТЦ детально проаналізувала виконання поставлених завдань. Керівництву прикордонного об’єкта було надано рекомендації щодо удосконалення системи захисту для попередження та блокування терористичних загроз. Додаткові інструкції щодо покращення рівня міжвідомчої взаємодії отримали й інші учасники антитерористичних навчань.

Фото: пресслужба СБУ