СБУ тренувалася ловити диверсантів на об’єктах ГТС

Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Сумській області провела тактико-спеціальні антитерористичні навчання на об’єктах критичної інфраструктури регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

“У дводенних тренуваннях взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою проведення заходів стало підвищення рівня міжвідомчої взаємодії для попередження диверсійно-терористичних загроз, у тому числі у прикордонних районах області.

За легендою навчань, декілька умовних «диверсійних груп» проникли на територію регіону для вчинення «терактів» на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи України.

Завдяки злагодженим та професійним діям силовиків їх своєчасно викрили і затримали. Для виявлення і нейтралізації «диверсантів» учасники тренувань залучали авіаційну техніку Держприкордонслужби.

Представники Координаційної групи проаналізували кожен етап проведених заходів і відзначили високий рівень підготовки підрозділів до запобігання терористичним загрозам та диверсіям у прикордонному регіоні. Також особлива увага була приділена посиленню рівня захищеності стратегічних об'єктів на території Сумської області, зазначили в СБУ.

Фото: СБУ