На полігоні «Широкий лан» побудували бригадне містечко за стандартами НАТО

Табірне містечко Міжвидового центру підготовки підрозділів полігону «Широкий лан» ЗСУ практично готове до введення в експлуатацію.

Як передає Укрінформ, про це заявив Міністр оборони Андрій Таран під час перевірки будівництва бригадного містечка у Миколаївській області, повідомляє пресслужба Міноборони.

«Особовий склад ДССТ на відмінно впорався з будівництвом бригадного містечка «Широкий Лан». Зараз мав можливість пересвідчитись, що рішення доручити завершення цього скандального довгобуду нашій спеціальній службі транспорту було абсолютно правильним. За лічені місяці, в обумовлені строки, з високою якістю було зроблено те, на що не були спроможні недобросовісні підрядні організації. Тому з особливим задоволенням сьогодні вручив нагороди військовослужбовцям ДССТ, що особливо відзначилися», — цитує Тарана пресслужба.

Міністр висловив сподівання, що на початку грудня відбудеться церемонія урочистого перерізання стрічки після остаточного закінчення робіт. Він також відзначив, що Широколанівський полігон нарівні з Яворівським стане достойним місцем для проведення міжнародних військових навчань. «Дане табірне містечко створене за новими підходами, передбачає цілком автономну інфраструктуру і враховує іноземний досвід, зокрема, у державах-членах НАТО. Введення його в експлуатацію дозволить нам значно розширити географію спільних навчань з підрозділами збройних сил держав-членів Північноатлантичного альянсу», — зазначив Таран.

У пресслужбі нагадали, що будівництво табірного містечка за стандартами НАТО розпочалося у 2016-му році силами сторонніх підрядних організацій, які своїх зобов’язань не виконали. Правоохоронці вже завершили розслідування факту зловживань і встановили, що підрядникам було сплачено понад 37 млн грн за фактично не виконані роботи. Навесні готовність об’єкта після комерційних забудовників не перевищувала 25%. Міністерство оборони, у свою чергу, подало цивільний позов до підприємців та колишніх посадових осіб на суму понад 49 млн. грн. У травні 2020-го року об’єкти прийняла та приступила до будівництва Державна спеціальна служба транспорту, яка за пів року повністю впоралася із завданням. Навесні готовність об’єкта після комерційних забудовників не перевищувала 25%.

«Широкий лан» — найбільший полігон на півдні України, який був заснований в 1952 році в Миколаївській області (40 км від Миколаєва). Його територія становить 29 тисяч гектарів. Серед переваг — близькість до моря та військового аеродрому.

Загальна площа будівель табірного містечка — 26 тис. кв.м. Це, зокрема, 10 казарм покращеного типу для військовослужбовців-чоловіків, 1 казарма покращеного типу для військовослужбовців-жінок, їдальня, що одночасно може прийняти 2500 осіб. Під’єднано зовнішнє електропостачання, очисні споруди, інженерні мережі. Діють котельня та каналізаційно-насосна станція, висаджено понад 740 дерев.

Фото: Міноборони