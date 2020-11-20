Міноборони розповіло про стан бійця, пораненого під Авдіївкою

До Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова евакуаційним транспортом доправлено військовослужбовця Об’єднаних сил, який зазнав поранення у районі Авдіївки на Донеччині.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Міноборони.

За словами генерального директора ОКЛ імені І.І. Мечникова Сергія Риженка, військовослужбовцю Збройних Сил України надали допомогу в 66-му військовому мобільному госпіталі, а потім доправили на подальше лікування до Дніпра.

21-річний воїн зазнав важкої черепно-мозкової травми, акубаротравму та поранення ока, – повідомив Риженко. У лікарні Мечникова пораненого оглянули всі спеціалісти та обробили рани. Пацієнт лікується у відділенні політравми. Він у стані середньої важкості, поступово одужує, і наразі загрози життю військового немає.

Лікарі запевняють, що активно лікують захисника і вже сьогодні ввечері планують перевести його до нейрохірургічного відділення.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 19 листопада, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, внаслідок чого зазнав поранення український військовослужбовець.