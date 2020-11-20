Міноборони розповіло про стан бійця, пораненого під Авдіївкою
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Міноборони.
За словами генерального директора ОКЛ імені І.І. Мечникова Сергія Риженка, військовослужбовцю Збройних Сил України надали допомогу в 66-му військовому мобільному госпіталі, а потім доправили на подальше лікування до Дніпра.
21-річний воїн зазнав важкої черепно-мозкової травми, акубаротравму та поранення ока, – повідомив Риженко. У лікарні Мечникова пораненого оглянули всі спеціалісти та обробили рани. Пацієнт лікується у відділенні політравми. Він у стані середньої важкості, поступово одужує, і наразі загрози життю військового немає.
Лікарі запевняють, що активно лікують захисника і вже сьогодні ввечері планують перевести його до нейрохірургічного відділення.
Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 19 листопада, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, внаслідок чого зазнав поранення український військовослужбовець.