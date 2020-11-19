Розблокування КПВВ та обмін: делегація України в ТКГ ініціює позачергові засідання

Українська делегація для участі в ТКГ пропонує російським колегам в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі інтенсифікувати роботу, зокрема в безпековому, політичному і гуманітарному напрямках, для розблокування КПВВ і обміну утримуваними особами.

Як передає Укрінформ, про це делегація України в ТКГ повідомила у Фейсбуці.

"Ми пропонуємо скликати позачергові засідання робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань і запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань, що вже упродовж багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ, і задля прийняття Тристоронньою контактною групою відповідних рішень, зокрема питань розблокування роботи КПВВ та обміну особами, що взаємно утримуються", - йдеться у повідомленні.

Делегація України в ТКГ висловала сподівання, що російська сторона розуміє ступінь відповідальності за зрив міжнародних домовленостей на вищому рівні, досягнутих 9 грудня 2019 в Парижі.

Українська делегація також нагадала, що міністри закордонних справ Франції та ФРН, представники ОСБЄ закликали російську сторону відкрити зі свого боку КПВВ для руху транспорту та людей якомога швидше.

Українська сторона внесла свої пропозиції щодо порядку вирішення технічних питань і продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування.

Окрім того, глава Української делегації Леонід Кравчук також закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їхнього прагнення домовитися і щодо решти позицій.

Як повідомляв Укрінформ, з 10 листопада 2020 року Україна відновила роботу усіх КПВВ на лінії розмежування, однак фактичний пропуск громадян здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке" через перешкоди з боку найманців РФ.

17 листопада США закликали Росію та підконтрольних їй бойовиків відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі і припинити перешкоджати прогресу на шляху до миру коштом мирних жителів.

Посольство Великої Британії в Україні 16 листопада заявило, що Росія повинна виконати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток на окупованому Донбасі негайно відкрити КПВВ у Золотому і Щасті.

МЗС Франції і Німеччини 13 листопада привітали відкриття Києвом нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду вздовж лінії контакту на Донбасі і закликали Росію й підтримуваних нею бойовиків також дозволити пропуск людей через КПВВ.